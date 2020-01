Enfurecida, mulher joga gasolina e ateia fogo no ex-namorado

Familiares do motoboy Daniel Jean Rocha Claudino, de 20 anos, denunciam que a ex-namorada do jovem o incendiou, causando queimados de terceiro grau em 55% do corpo dele. O ataque teria acontecido na última quinta-feira ( 16), na casa do rapaz, no Rio de Janeiro. A mulher não aceitava o fim do relacionamento deles.



De acordo com parentes, Daniel estava consertando sua moto, quando a ex jogou gasolina em cima dele e ateou fogo. Vizinhos ajudaram a socorrer o motoboy, enquanto a moça fugiu.

Daniel está internado no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele está com o quadro de saúde estável, depois de dar entrada na unidade grave. Inicialmente, o motoboy foi socorrido no Hospital Salgado Filho, no Méier.

"Você vai sair dessa, sobrinho, estamos todos em orações", uma tia destacou, ao compartilhar uma publicação sobre o caso nas redes sociais.