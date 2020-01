Vídeo mostra pastora agredindo idosa de 73 anos

O próprio marido da religiosa filmou a agressão | Foto: Divulgação

A pastora e candora gospel Lucimara Pires, de 34 anos, é acusada de agredir uma idosa de 73 anos. O fato aconteceu na cidade de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul.

Segundo vídeos, que circulam na internet nesta semana e que datam ser do último dia 7 de janeiro, é possível ver a pastora agredindo a idosa. Conforme informações, a vítima a sogra de Lucimara. A agressão aconteceu na frente de duas crianças.

O próprio marido da religiosa filmou a agressão absurda com intuito de mostrar para a família. Para a polícia, responsável pelo caso, Lucimara classificou a atitude covarde e doente como um "pequeno incidente".

Moradores do município Nova Andradina ficaram aterrorizados com as imagens e pedem justiça.

Veja o vídeo: