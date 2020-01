Luciano Huck é chamado de 'próximo presidente do Brasil'

Luciano Huck está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o apresentador deu uma palestra no painel sobre os protestos de rua na América Latina. Na ocasião, Huck foi chamado de "próximo presidente do Brasil", pela secretária executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe da ONU, Alicia Bárcena Ibarra e pelo youtuber Raiam Santos.

No Instagram, Luciano publicou um vídeo explicando sobre o que se trata o Fórum Econômico de Davos.

Veja o vídeo: