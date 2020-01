'Devia fazer igual o goleiro Bruno fez', diz Mendigo sobre ex- esposa

Carlinhos Mendigo mencionou o goleiro Bruno em um vídeo | Foto: Divulgação

O humorista Carlinhos Mendigo usou as redes sociais para divulgar mais um round da briga que mantém há anos com a mãe do seu filho, Aline Hauck. O ex-integrante do 'Pânico' revelou que na quinta-feira (23), dia do aniversário dele, teria sido combinado entre os advogados uma visita à criança.

Chegando no apartamento da ex-mulher no horário combinado, Carlinhos foi informado pelo porteiro que não tinha ninguém no imóvel e soube minutos depois pelo representante legal que Aline teria alegado uma consulta médica para explicar a ausência do menino.

Revoltado com o episódio, Carlinhos fez vários vídeos nos Stories do Instagram. "Devia fazer igual o que o goleiro Bruno fez. Falar pode e às vezes fazer também porque com seis anos, você está na rua".



Em outro vídeo, ele voltou a mencionar o ex-goleiro do Flamengo, que foi condenado a 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho.

O caso aconteceu em 2010 e Bruno cumpre agora pena no semiaberto. "Cada dia que passa, mais entendo o goleiro Bruno", diz Carlinhos que ainda marcou os perfis do Ministério Público de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

