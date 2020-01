Diversidade: Escola de Samba terá transexual como rainha de bateria

O C arnaval está quase chegando e as escolas estão em ritmo acelerado para que tudo esteja perfeito para desfilarem nas avenidas espalhadas pelo Brasil.

Em Vitória, no Espírito Santo, não é diferente, lá a escola Unidos da Jucutuquara acaba de anunciar que escolheu a trans Melanie Jorden, como sua Rainha de Bateria.De acordo com o site ‘Folha Vitória’, após algumas polêmicas sobre poder ou não ter travestis e transexuais participando do concurso, o presidente da escola, Edvaldo Teixeira.

“Não havia a previsão dessa possibilidade no regulamento”, comentou ele sobre ter pênis ou não para ser rainha de bateria.