Jovem é assassinada e suspeito 'cara de pau' vai ao velório

A mãe de uma jovem de 19 anos, encontrada morta no último (20), está indignada com a audácia do suspeito do crime. O vizinho da vítima e amigo do irmão foi ao velório de Layane Aparecida da Silva. A moça desapareceu por dois dias depois de sair com amigos. Seu corpo foi encontrado em uma área de mata em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná , na última segunda-feira. As informações foram publicadas pelo site Universa, do Uol.



Empregada doméstica, Maria Inês da Silva, 56, mãe de Layane, disse que ninguém desconfiou do suspeito de 25 anos. Ele frequentava a igreja com o irmão da vítima, com quem fez crisma. Em meio ao luto, a própria família ajudou a polícia a chegar ao suspeito. Ele foi identificado pelo Facebook, confessou o crime e está preso preventivamente.