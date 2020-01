Advogado escreve receita para provar que juiz não lê documento

Um advogado, que pediu para não ser identificado , divulgou uma petição que ele fez para uma de suas causas. A intenção era provar que o juiz não lia os autos. O caso aconteceu em novembro de 2019.

"Nossas petições nunca são lidas com a atenção necessária. A maior prova disso será demonstrada agora, pois se somos tratados como pamonhas, nada mais justo do que trazer aos autos a receita desta tão famosa iguaria. Rale as espigas ou coorte-as rente ao sabugo e passe no liquidificador", dizia um trecho do documento.

Veja a petição na integra:

"Senhores julgadores, espero que entendam o que faço nestas pequenas linhas, e que não seja punido por tal rebeldia, mas há tempos os advogados vem sendo desrespeitados pelos magistrados, que sequer se dão ao trabalho de analisar os pleitos que apresentamos. Nossas petições nunca são lidas com a atenção necessária.

A maior prova disso, será demonstrada agora, pois se somos tratados como pamonhas, nada mais justo do que aos autos a receita desta tão famosas iguaria.

Rale as espigas ou corte-as rente ao sabugo e passe no liquidificador. juntamente com a água, acrescente o coco, o açúcar e mexa bem, coloque a massa na palha de milho e amarre bem, em uma panela grande ferva bem a água, e vá colocando as pamonhas uma a uma após a fervura completa da água, importante a água deve estar realmente fervendo para receber as pamonhas, caso contrário elas vão se desfazer. Cozinhe por mais ou menos 40 minutos, retirando as pamonhas com o auxílio de uma escumadeira".