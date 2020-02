Jovem teria matado os pais carbonizados com a ajuda da namorada

A polícia investiga o caso da família encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro em São Bernardo do Campo, em São Paulo . A filha mais velha do casal e a namorada foram presas nesta quarta-feira (29), suspeitas de envolvimento no crime.

Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e Carina Ramos, de 31, tiveram prisão temporária decretada após divergências identificadas durante o interrogatório. A polícia não descarta o envolvimento de mais pessoas.

Os corpos de Flaviana Gonçalves, o marido Romuyuki e o filho Juan, foram encontrados na última terça-feira (28), na Estrada do Montanhão.

