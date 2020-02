Vídeo: acidente entre caminhão e ônibus deixa três mortos na BR-153

Goiás - Três pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite deste sábado (1), entre um caminhão e um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas que estavam no caminhão morreram. O terceiro óbito foi de outra pessoa que estava no ônibus, que levava 56 passageiros com destino à Goiânia.

O acidente aconteceu na BR-153, próximo à divisa do estado de Goiás com Tocantins.

Veja vídeo: