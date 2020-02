Marido afirma que matou esposa grávida durante sexo

O jovem de 21 anos que foi preso suspeito de matar a mulher grávida a facadas, em Várzea Paulista (SP), afirmou em depoimento que usou uma lâmina para tirar a vida da vítima durante a relação sexual.

O rapaz também fez publicações nas redes sociais se passando pela esposa, na noite do dia 22 de dezembro. Francine Rigo dos Santos, uma maquiadora de 22 anos, foi assassinada em casa. Como a família não conseguiu contato com ela no dia 23, os parentes arrombaram a porta e a encontraram sem vida.

A casa estava suja de sangue e o marido, Marcelo Augusto de Sousa Araújo, foi achado com ferimentos nos pulsos e no pescoço após tentar se matar. Ele foi levado à unidade de Pronto Atendimento de Várzea Paulista e, na sequência, encaminhado para a delegacia.

À polícia, o marido apresentou várias versões sobre o crime, mas confessou que assassinou a mulher durante uma discussão depois que a vítima disse que estava grávida. A polícia ainda aguarda os últimos laudos para finalizar o caso.