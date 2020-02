Homem reclama de atendimento e tem rosto desfigurado por médico

Um homem ficou com o rosto desfigurado depois de ser espancado por um médico e um enfermeiro dentro de uma Unidade Pré Hospitalar (UPH) de Sorocaba, em São Paulo. O motivo da agressão teria sido uma reclamação da vítima pelo mau atendimento médico do local.

Elias Estevam Gomes acompanhava o filho de 13 anos que estava passando mal. A discussão teria começado depois de uma reclamação de Elias de que o filho não havia recebido o atendimento adequado.

De acordo com testemunhas, o homem foi agredido com diversos socos na região do rosto. Os seguranças do local também participaram da ação e seguraram Elias enquanto ele era agredido, afirmam parentes.

O técnico em prótese dentária precisou ser internado no Hospital Leonor Mendes de Barros, mas já recebeu alta. Após a repercussão do caso, a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, determinou a abertura de uma sindicância sobre o caso.

