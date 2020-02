DJ é acusado de agredir, esganar e morder ex-namorada

DJ Remício Nogis afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso | Foto: Divulgação

A guia de turismo Laura Bianca Barbosa utilizou as redes sociais para denunciar o ex-namorado, o DJ Remício Nogis, de tê-la agredido fisicamente e de esgana-la no início deste ano.



Nas fotos, Laura aparece com machucados no pescoço e rosto e afirma que os hematomas foram causados pelas mordidas e agressões recebidas durante uma discussão com o então namorado.

Ainda, segundo a guia, durante o relacionamento dos dois, as agressões de Remício contra ela ocorreram em mais de uma ocasião. Em um relato divulgado também pelas redes sociais, Laura afirma que registrou mais de um boletim de ocorrência contra o ex-namorado. O último ocorreu na virada do ano, quando solicitou uma medida protetiva contra Nogis.

Recebendo acompanhamento psicológico, Laura também afirmou que, desde a sua denúncia nas redes sociais, tem sido abordada por outras mulheres também vítimas do DJ.

Em contato com a produção do programa, o DJ Remício Nogis afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso.

