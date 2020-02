Mulher é atropelada por ônibus ao atravessar rua: veja vídeo

Uma mulher foi atropelada por um ônibus na manhã desta sexta-feira (7), na avenida Roland Garros, no Jardim Brasil, na zona norte de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostra uma senhora atravessando a rua. Ela não olha para o lado esquerdo, de onde vem o fluxo de veículos, e não vê o ônibus se aproximando. As informações são do R7.

O motorista ainda conseguiu evitar de um choque frontal, mas a mulher foi atingida pela lateral do ônibus e acabou batendo a cabeça no batente da porta de desembarque. Na queda ainda sofreu fratura em uma costela.

Veja o vídeo: