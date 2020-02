Vazamento de gás causa explosão em apartamento

O fogo se espalhou rapidamente e destruiu parte do apartamento | Foto: Divulgação/SBT

Um vazamento de gás provocou a explosão de um apartamento na Vila Curuçá, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a polícia, o fato aconteceu durante a madrugada. Ao acordar, um morador acendeu uma das luzes da residência e a energia teria causado o estouro.

O fogo se espalhou rapidamente e destruiu parte do apartamento. Os próprios vizinhos conseguiram conter as chamas com ajuda dos extintores de incêndio. Ao entrarem no imóvel, se depararam com a vítima no chão. O homem não teve a identidade revelada.

O morador foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e está em estado grave de saúde. Ele está internado no Hospital do Tatuapé. O apartamento foi isolado e deve passar por perícia