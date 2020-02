Sobrinha de Sérgio Moro é assaltada e sequestrada no Paraná

Manaus - A sobrinha do ministro da Justiça, Sérgio Moro , sofreu um sequestro relâmpago após assalto em Maringá (PR), na noite de segunda- feira (17). Ela e o namorado estavam dentro de um veículo estacionado quando foram surpreendidos por um casal de criminosos.

Segundo fontes, ela e o namorado estavam dentro do veículo, em uma rua do Jardim Aclimação, quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Durante a ação, mesmo sem reagir, o rapaz de 18 anos foi retirado de dentro do veículo e agredido de forma brutal com socos e pontapés.

“A vítima está com bastante lesões a nível de crânio, face, tórax e, principalmente, no pescoço”, explicou Pedro Correia, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) .

Na sequência, os bandidos roubaram o Renault Sandero das vítimas e a jovem foi levada como refém. A cerca de quatro quadras de distância, o veículo seguia sentido Parque Gávea quando o motorista entrou em alta velocidade em uma rua sem saída e bateu contra um barranco. Sem ter como retirar o carro do local, eles roubaram os pertences da garota e fugiram.

O casal de sequestradores ainda não foi localizado, mas o celular e os documentos pessoais do sequestrador foram encontrados perto do local onde abandonaram o carro.

O namorado da sobrinha de Moro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde. A sobrinha do Ministro não precisou de atendimento médico.

*As informações são do Balanço Geral Maringá