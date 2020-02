Polícia prende homem por tráfico humano

Um homem foi preso, em São Paulo, por tráfico de pessoas , depois que uma das adolescentes aliciadas por ele conseguiu fugir e pedir ajuda para agentes de uma estação de metrô do centro. No local onde era mantida em situação de exploração sexual, foram encontradas outras duas mulheres, uma menor de idade e uma moça de 19 anos.

De acordo com o delegado titular Luis Renato Mendonça Davini da 1ª Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Liberdade Individual, as jovens foram atraídas para São Paulo por promessas de emprego, e tinham as passagens e hospedagem compradas pelo aliciador, porém, quando chegavam na capital paulista, eram obrigadas a se prostituir e depois coagidas a entregar o dinheiro do programa para o acusado.

O criminoso foi detido e autuado por tráfico de pessoa com viés de exploração de pessoas, com viés sexual, corrução de menores e estupro consumado.

