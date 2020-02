Primeiro relatório é divulgado após naufrágio do Anna Karoline 3

Manaus - Em primeiro relatório do Centro Integrado em Operações da Defesa Social (Ciodes), divulgado na tarde deste sábado (29), após o naufrágio da embarcação Anna Karoline 3, nesta madrugada, as mortes de duas passageiras foram confirmadas. Caiu para três o número de desaparecidos, sendo dois tripulantes e uma criança. Ainda não há informações sobre a lista com a quantidade exata de passageiros e nem a identidade das vítimas.

O navio Anna Karoline 3 saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de um porto em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, em direção a Santarém, no Pará. Aproximadamente 60 pessoas estavam abordo da embarcação, entre passageiros e tripulantes.

Por motivo ainda desconhecido, a embarcação de médio porte acabou naufragando nas proximidades do município de Laranjal do Jari, a 265 quilômetros de Macapá, no Sul do Amapá.