Jovem sem sintomas é quarto caso de infecção por coronavírus no país

O governo brasileiro confirmou no final da manhã desta quinta-feira (5), o quarto caso de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), no país. Trata-se da adolescente de 13 anos que testou positivo para a doença, porém não preenchia os critérios técnicos para enquadramento da doença, pois estava sem os sintomas, que incluem febre, tosse e dificuldade respiratória.

No início da manhã, o Ministério da Saúde informou que monitorava a "situação atípica".



Em uma segunda nota divulgada no final da manhã, o ministério informou que quatro elementos levaram à definição do caso como confirmado: o resultado do exame, o local provável de infecção (a jovem esteve na Itália), a possibilidade do uso de medicamento ter mascarado os sintomas (a jovem foi hospitalizada na Itália para tratar uma lesão de ligamentos) e a possibilidade de os sintomas surgirem nos próximos dias.

"Em reunião em Brasília, especialistas classificaram o caso da adolescente de São Paulo como confirmado", diz a nota mais recente do Ministério da Saúde.

Casos confirmados de infecção por Covid-19

1ª Caso: Trata-se de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na região da Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ao retornar da viagem, na última sexta-feira (21), o paciente apresentou os sinais e sintomas compatíveis com a doença (febre, tosse seca, dor de garganta e coriza).

2º Caso: O paciente, um homem de 32 anos, esteve na Itália e chegou ao Brasil na quinta-feira (27). Ele chegou acompanhado da mulher de Milão, na região da Lombardia. Ainda no voo usou máscara e a acompanhante não apresenta sintomas da doença. O paciente foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein na sexta-feira (28). Durante o atendimento, o viajante relatou febre, tosse, dor de garganta, dor muscular e dor de cabeça. O quadro clínico foi considerado leve e estável.

3° Caso: Trata-se de um homem colombiano, de 46 anos, que mora em São Paulo. Em fevereiro, o paciente visitou a Espanha, Itália, Áustria e Alemanha.