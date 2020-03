Vídeo: Dráuzio Varela pede desculpas após ser atacado em redes sociais

O médico Dráuzio Varella passou a ser alvo de ataques após participar de matéria no programa Fantástico sobre transexual Susi de Oliveira, envolvida em crime de estupro | Foto: Reprodução

Após ser atacado nas redes sociais e acusado de exaltar em reportagem do Fantástico a transexual presidiária, Suzi de Oliveira, cujo nome de batismo é Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos, presa por matar e estuprar uma criança em 2010, o médico Dráuzio Varella pediu desculpas à família nesta terça-feira (10).



“Posso imaginar a dor e peço desculpas pra família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso”, afirmou o médico que na reportagem abraçou a transexual após a mesma revelar que não recebia visita de familiares há 8 anos na Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos (SP).

Aparecida dos Santos, mãe da vítima, disse que assistiu a entrevista de ‘Suzy’ ao Fantástico e ficou chocada ao vê-la “recebendo abraços, cartinhas e bombozinhos”.

Susy - envolvida em crime de estupro e morte de criança | Foto: Reprodução

Após repercussão da matéria a transexual recebeu na cadeia muitas cartas e uma vaquinha foi criada na internet com o objetivo de ajuda-la financeiramente, chegando a render cerca de R$ 9 mil.

“Na matéria em questão, o foco eram as condições em que vivem as transexuais presas. As estatísticas oficiais indicam que a imensa maioria delas está presa por roubo ou furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso eu entendo a frustração de quem se decepcionou”, disse o médico.