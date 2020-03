De volta ao passado: cresce número de trabalhos escravos no Brasil

Manaus - O Brasil é o país que mais recebeu escravos nas Américas. Na metade do século 19, quatro a cada dez negros que atravessaram o mar Atlântico vieram parar no país, segundo a revista Super Interessante. Em números, mais de dois milhões de escravos passaram só pelo Rio de Janeiro. Mas, a realidade que parece estar no passado, nunca morreu. 1.054 pessoas foram resgatadas em situação de escravidão em 2019, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT). Também, de acordo com o Radar da Subsecretaria (SIT) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em 2019, foram registradas 1.213 denúncias de trabalho escravo no Brasil, contra 1.127 em 2018.

Mas o que caracteriza a escravidão? Segundo o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho análogo ao de escravo é o que, resumidamente o trabalhador a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, e que restringe, por qualquer meio, a locomoção do trabalhador. O ato é crime e quem o cometer está sujeito de dois a oito anos de prisão. Além disso, se a escravidão for cometida contra criança ou adolescente, e ainda em razão de preconceito (raça, cor, etnia, religião ou origem), a pena dobra.

Escravidão moderna é também forçar o empregado a executar suas atividades em espaço precário | Foto: Divulgação/MPT

O Ministério Público do Trabalho recebeu, só nos últimos cinco anos, 5.909 denúncias de trabalho escravo. Foram 516 ações civis ajuizadas em todo o país. Além disso, ainda correm outras 1,7 mil investigações acerca de escravidão no País. Já no Amazonas, mais de 500 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão, de 1995 a 2018, segundo o MPT.



Escravidão moderna

A socióloga Valéria Marques, que é pesquisadora de políticas públicas para as mulheres, ressalta a importância de entender o novo termo escravidão moderna. "Hoje, não é mais como antigamente, quando se vendiam negros e eles se tornavam proprietários de um senhor. Na escravidão moderna, a característica é de servidão por dívida, mas também o isolamento físico do trabalhador, além da vigilância ostensiva", comenta ela.

Segundo o relatório 'Índice Global de Escravidão 2018', divulgado pelo G1 e publicado pela fundação Walk free, 24,9 milhões de pessoas em todo mundo foram submetidas a trabalho escravo em 2016. No Brasil, foram quase 370 mil pessoas, entre trabalhadores e pessoas em casamento forçado, que também caracteriza escravidão.

A socióloga explica ainda que está incluso na escravidão moderna, forçar o trabalhador a executar suas atividades em ambiente sem luz, sistema de esgoto, ou mesmo espaços em que o empregado não possa estar bem acomodado.

Quem escraviza

Indústria de tecidos é uma das áreas que mais têm registros de escravos modernos | Foto: Divulgação/MPT

O sociólogo Marcelo Seráfico, que estuda desenvolvimento e globalização, explica que esses casos de exploração do trabalho estão pautados na redução da mão de obra. "Para o empresário, é interessante ampliar as condições de competição da sua empresa, e ele faz isso reduzindo o custo de mão de obra para no fim gerar mais lucro", comenta.



Ele associa o passado escravocrata do Brasil como uma chaga que assombra o País ainda hoje, além de ressaltar o latifúndio e as grandes fazendas distantes dos centros urbanos, "onde tantas pessoas foram escravizadas".

Para o sociólogo, inúmeros fatores propiciam a chamada escravidão moderna no Brasil. "A escassez de fiscalização, principalmente nos últimos quatro anos tem piorado o quadro. Posso lembrar que o Ministério do Trabalho foi extinto no atual governo e as delegacias do trabalho, que eram as responsáveis por levar segurança ao trabalhador, estão agora enfraquecidas".

Entre 2016 e 2019, foram catalogados pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia 145 empregadores que submeteram seus trabalhadores a condições análogas a de escravo, no Brasil. Parte delas está ligada ao setor rural. Empresas de produção de carvão vegetal, cultivo de café criação de bovinos. Mas também a indústria de confecções de roupa tem grande peso, assim como a da construção civil.

Mas, para além desses fatores, Marcelo ressalta que a exploração por parte do empresariado é pautada também pela força de trabalho abundante decorrente do desemprego estrutural e também por processos de migração e imigração. Ou seja, trabalhadores que viajam de uma região ou país em busca de trabalho, e pela necessidade, acabam cedendo as condições de escravidão.

"Nesses novos lugares, eles [trabalhadores e imigrantes] se encontram desterrados e, portanto, inseridos em novas relações sociais que não os asseguram nenhum tipo de solidariedade e nem de direitos por vias de políticas públicas ou de condições de trabalho dignas", finaliza o sociólogo.

Escravizados

Pessoas com baixa condição financeira, migrantes e imigrantes são pessoa suscetíveis à serem expostas à escravidão moderna, segundo a socióloga Valéria Marques. "Podemos pensar que a pobreza leva as vezes não só os imigrantes, mas todo um povo do nosso Pais a ficar vulnerável".

Ela explica que o número de escravidão pode ter aumentado por conta do fluxo de venezuelanos e haitianos que vieram para o Brasil nos últimos anos. "Esses imigrantes cruzam a fronteira em busca de emprego e segurança, mas infelizmente estão sujeitos à globalização, ao capitalismo desenfreado e à desigualdade social", afirma Valéria.

Essas imigrações, segundo a socióloga, decorrem dos conflitos bélicos, éticos, ideológicos, entre outros fatores. Por serem vulnerais, estrangeiros no país são expostos a condições precárias de trabalho. "Alguns sequer têm documentos básicos, ou seja, nem se sabe da existência deles, o que facilita a exploração, infelizmente. [Eles] são considerados mão de obra barata e descartável, mas isso precisa mudar", finaliza Valéria.