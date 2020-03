Em quarentena, Nestor Forster tem resultado positivo para o Covid-19

O encarregado de negócios do Brasil em Washington, embaixador Nestor Forster, testou positivo para o Covid-19, o novo coronavírus.

De acordo com Embaixada do Brasil, na capital dos Estados Unidos, o diplomata tomou conhecimento do resultado do exame na noite dessa sexta-feira (13).

“Seguindo orientação médica, o embaixador Nestor Forster prolongará sua quarentena, na qual ele já havia se colocado como medida de precaução, por mais duas semanas”, diz a embaixada em nota.

O diplomata fez parte também da comitiva presidencial que acompanhou o presidente Bolsonaro durante visita aos Estados Unidos.

Desde que soube que Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação, que esteve na comitiva presidencial, testou positivo para o covid-19, Forster tomou a iniciativa de se isolar e fazer os testes de detecção do vírus.

Forster foi aprovado, por unanimidade, pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos e ainda precisapassar pelo plenário da Casa. Ele teve o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, em novembro do ano passado.