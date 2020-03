Rainha Elizabeth abandona o Palácio de Buckingham, em Londres

Em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a rainha Elizabeth, de 93 anos, decidiu deixar a residência oficial da família real britânica, o Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra. A monarca se mudou temporariamente na quinta-feira para o castelo de Windsor, na cidade de mesmo nome, no sudeste do país.

Ao todo, já foram confirmados 1140 casos do novo coronavírus na Inglaterra e 21 mortes decorrentes da doença. Caso a situação piore, funcionários do governo avaliam manter a rainha e o marido, príncipe Philip, de 98 anos, em quarentena na cidade de Sandrigham, onde fica a casa de campo da família real.

"Elizabeth está com boa saúde, mas foi melhor fazer a mudança. Muitos funcionários estão com medo do coronavírus. O Palácio de Buckingham fica no centro de Londres e possui uma equipe maior do que outras propriedades 500 funcionários, ao todo, por isso é considerado um local muito mais perigoso," disse uma fonte ao jornal "The Sun".

Na semana passada, a rainha organizou uma recepção do palácio, na terça-feira, e evitou dar um aperto de mão nos convidados. Mas na quarta-feira (11), sua última aparição ela cumprimentou um professor com um aperto de mão.