Covid-19: Operadoras de TV a cabo e streaming liberarem canais

Com o objetivo de ajudar as pessoas em quarentena a passarem o tempo dentro de casa, em meio a pandemia de coronavírus, as operadoras de comunicação anunciam a abertura de canais de televisão e outras medidas.

Claro

Dentre as operadoras de televisão, a Claro TV divulgou que todos os seus canais –exceto HBO Premium, Fox Premium e canais Pay-Per-View– foram liberados aos clientes no último sábado (14) e ficarão disponíveis por tempo indeterminado.



A Claro também anunciou que vai ampliar a velocidade da internet fixa e abrir canais de TV por assinatura. A operadora vai ainda conceder mais dados de acesso à internet móvel e liberar suas redes de wi-fi espalhadas por pontos como aeroportos e restaurantes.



Na rede móvel, os clientes pós-pagos receberão o bônus também de forma gradativa. Para os pré-pagos, um bônus diário de 100MB será disponibilizado quando a franquia for toda consumida. A rede wi-fi, por sua vez, será liberada para todos os usuários — mesmo para quem não é cliente.



Sky

Na Sky 75 canais estarão abertos, entre eles: A&E, AMC, Animal Planet, Arte 1, AXN, Band News, Band Sports, BBC, Bis, Boomerang, Canal Brasil, Cartoon Network, Cinemax, Climatempo, CNN, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery H&H, Discovery ID, Discovery Science, Discovery World, Discovery Kids, Discovery Theater, Discovery Turbo, E!, Fashion TV, Fish TV, Food Network, GloboNews, Gloob, Gloobinho, GNT, Golf, H2, HGTV, History, Lifetime, Mais Globosat, Megapix, MTV, Multishow, Nick Jr, Nickelodeon, OFF, Paramount, PlayTV, Prime Box Brazil, Sony Channel, Space, SPORTV, SPORTV 2, SPORTV 3, Studio Universal, Sundance, SyFy, TBS, TCM, Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Cult, TLC, TNT, TNT Series, ToonCast, Tru TV, Universal Channel, Viva, Warner Channel, Woohoo, ZooMoo.

A plataforma de streaming SKY Play também distribuirá 19 canais ao vivo para todos, sem custo adicional. São eles: A&E, AXN, Band News, Cartoon Network, Cinemax, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery H&H, Discovery ID, Discovery Kids, Discovery Turbo, MTV, Paramount, SONY Channel, Space, TLC, TNT e TNT Series.

Globoplay

A plataforma de streaming da Globo, chamada de Globoplay, também deixará abertos diversos títulos de sua programação por 30 dias, a partir desta segunda-feira (16). A maioria do conteúdo é infantil, visando as crianças que estarão sem aulas nos próximos dias.