2ª morte por coronavírus no Brasil? Ministério emitirá boletim hoje

Uma mulher de 76 anos morreu nesta terça-feira (17) por conta da nova doença Covid-19. As duas primeiras mortes por infectados no Brasil são do estado de São Paulo, conforme a Rádio Bandeirantes. O governador do estado irá fazer um pronunciamento nesta tarde sobre o ocorrido.

A primeira morte foi de um senhor de 62 anos de idade também paulista. De acordo com o Ministério da Saúde, em São Paulo, são 152 casos confirmados e 1,777 casos com suspeita de contaminação do vírus. No país são 234 casos confirmados.

Sobre a segunda morte por conta do vírus no Brasil, ainda não há confirmação do Ministério da Saúde. O órgão informou que, por volta das 16h (horário de Brasília) se pronunciará em um novo boletim informativo com atualizações do coronavírus no Brasil.