Cristo Redentor ganha projeção com bandeiras de países com coronavírus

O Santuário Cristo Redentor vai projetar as bandeiras de países com casos de coronavírus no monumento ao Cristo Redentor, nesta quarta-feira (18), a partir das 20h. O padre Omar Raposo pede para a população se unir, em oração pelos milhares de enfermos em todo o mundo. Termina com a #rezemosjuntos, que o Papa Francisco postou em suas redes sociais.

Governos em todo o mundo agem para conter a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e os Estados Unidos e a Europa já mobilizam juntos 3 bilhões de euros em dinheiro e benefícios fiscais. No Brasil, após chamar a crise de “fantasia” e criticar a “histeria” em relação à doença, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, ao lado de ministros, uma série de medidas econômicas e da área da saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tinha até esta quarta-feira 428 pessoas contaminadas pelo vírus Sars-Cov-2 ―quatro dos casos levaram os pacientes a óbito―, e há outros 11.278 casos suspeitos aguardando resultado de exames. Entre os infectados estão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o general Augusto Heleno, um dos ministros mais próximos de Bolsonaro.