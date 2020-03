Primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro é confirmada

O Estado do Rio de Janeiro teve a primeira morte oficial confirmada pelo novo coronavírus . A secretaria de Saúde e a prefeitura de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, informaram que a vítima é uma mulher de 63 anos. Idosa apresentava comorbidades e fazia parte do grupo de risco para a Covid–19. Já o caso em Niterói ainda não está na estatística oficial porque está à espera da contraprova.



A mulher era diabética e hipertensa e apresentou sintomas no dia 15. Ela deu entrada em uma unidade de saúde do município no dia 16, apresentou piora no quadro e veio a óbito na última terça, mesmo dia que o material chegou para a análise do Lacen. Ela teve contato com paciente confirmado que viajou ao exterior.

"Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. Esse vírus nos atinge a todos. É momento de reflexão e de pensarmos nos que mais amamos. É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo," lamenta o governador Wilson Witzel.

Na terça-feira (17), a prefeitura de Miguel Pereira divulgou pelas redes sociais a morte de uma mulher, de 63 anos, com sintomas da Covid-19 em um hospital da cidade. A paciente trabalhava na capital do Rio de Janeiro e esteve em contato direto com sua empregadora, que chegou da Itália e testou positivo ao Covid-19. A mesma deu entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga já em quadro grave, vindo diretamente de seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde.

Caso em Niterói ainda não está na estatística oficial

Sobre o resultado de um caso em investigação de Niterói, o material deu entrada nesta quarta-feira no Laboratório Central Noel Nutels e está sendo analisado. Nesta manhça, o prefeito da cidade, Rodrigo Neves, confirmou que a morte de um idoso de 69 anos na cidade foi por coronavírus. É a primeira morte no estado do Rio. Será feita a contraprova para confirmação.

O paciente morreu na noite de terça-feira no Hospital Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A viúva está internada na mesma unidade de saúde e apresenta quadro de saúde estável.

"Ao que tudo indica, o exame aponta para o coronavírus. Ainda será feita a contraprova, mas infelizmente é o que tudo indica. Essa pessoa contraiu o vírus de um enteado, que viajou ao exterior. O primeiro exame deu positivo. As autoridades vão esclarecer isso," disse o prefeito em entrevista ao "Bom Dia Rio".

O secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, afirmou que o resultado da contraprova vai demorar alguns dias. Até o momento, Niterói tem cinco casos confirmados de coronavírus.

Casos confirmados

Até quinta–feira (19), o estado do Rio registra 64 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (6), Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).