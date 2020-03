Governo do Rio confirma segunda morte por coronavírus no estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, no início da tarde desta quinta-feira (19), a segunda morte por coronavírus no estado . A vítima é um homem de 69 anos morador de Niterói que veio a óbito nesta terça-feira (17). Assim como a idosa que também teve morte confirmada nesta manhã, ele fazia parte do grupo de risco da Covid-19: tinha diabetes e era hipertenso. Com as mortes confirmadas no Rio, o total no país chega a seis.



O material para análise do idoso deu entrada no Laboratório Central Noel Nutels nessa quarta-feira (18) e foi confirmado no início desta quinta.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, já havia afirmado, na manhã desta quinta-feira, que a morte do idoso na cidade tinha como causa o coronavírus. A declaração veio enquanto se aguardava o resultado da contraprova para confirmação.

O idoso apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia, no último dia 11 de março. O idoso havia tido contato com um caso confirmado que viajou para o exterior.

O paciente morreu no Hospital Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A viúva está internada na mesma unidade de saúde e apresenta quadro de saúde estável.

Casos confirmados

Até o momento, o estado do Rio registra 65 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (7) Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).

