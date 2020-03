Mãe mata filha que era abusada por padastro em Brasilândia

Cova onde a criança foi enterrada | Foto: Perfil News

Campo Grande - Uma mulher de 29 anos matou a filha de 10 anos estrangulada e enterrou o corpo próximo ao lixão da cidade, em Brasilândia, distante 355 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na noite de sábado (21). As informações são do Portal Campo Grande News.



Em depoimento, a mulher tentou livrar o filho, porém o adolescente na presença do Conselho Tutelar contou outra versão dizendo que ajudou a mãe a matar a irmã. Disse também que a vítima era abusada pelo padrasto e quando a mãe ficou sabendo resolveu matar a menina.

O padrasto foi preso também. Depois de ser ouvida, a mulher que foi flagrada na delegacia com um celular escondido na vagina será encaminhada para o presídio feminino de Três Lagoas. Ainda não há informação qual será o destino do adolescente e do homem. A mulher já respondeu processo por furto e cumpriu pena por tráfico de drogas.

Sargento da Polícia Militar, identificado apenas como Leandro, foi um dos primeiros a chegar no local do crime. Com 27 anos de profissão, o PM disse que ficou assustado com a frieza da mulher. “É de se assustar. É uma coisa monstruosa e brutal ver uma mãe fazer isso com a filha e não demonstrar nenhum arrependimento”, lamentou.

Em depoimento à polícia, a assassina disse que por volta das 17h de ontem (21), saiu de carro com filha, identificada apenas como Gabrielly e o adolescente. Eles foram até a praça do ginásio da cidade. De lá, ela saiu levando apenas a filha e seguiu de carro em direção a MS-040.

Depois de aproximadamente cinco quilômetros da cidade, a mulher entrou numa estrada vicinal, seguiu por mais alguns metros, parou o veículo e estrangulou a vítima com um fio. A mulher ainda teria voltado duas vezes ao local onde enterrou a filha.

Depois disso, enterrou o corpo de cabeça para baixo e foi para um bar tomar cerveja. Ela se entregou na manhã deste domingo (22) num batalhão da Polícia Militar.









