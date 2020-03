Coronavírus: Brasil envia ventiladores pulmonares e máscaras à Itália

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, anunciou nesta segunda-feira (23), o envio de uma carga de ventiladores pulmonares e máscaras de proteção pelo Brasil . Segundo o chanceler, os equipamentos serão destinados aos hospitais italianos e “a quem está lutando na linha de frente contra o vírus, especialmente no norte e na Lombardia”, região mais atingida pela pandemia.

Um dia antes, Di Maio havia dito no Twitter que o Brasil enviaria 2,5 milhões de máscaras de proteção à Itália, que tem enfrentado escassez de equipamentos médicos por causa do sobrecarregamento de seu sistema de saúde em função do crescimento vertiginoso de casos do novo coronavírus.

Até o momento, o país contabiliza quase 60 mil contágios e 5,5 mil mortes na pandemia. “Agradeço ao presidente Bolsonaro e a todo o governo brasileiro pela ótima colaboração. Brasil e Itália caminham de mãos dadas por um futuro melhor”, disse o deputado brasileiro do Parlamento italiano Luis Roberto Lorenzato.