Em meio à pandemia mundial, amazonenses fazem memes nas redes sociais

Manaus - Por meio de entrevista coletiva on-line, a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, e o secretário de saúde do Estado, Rodrigo Tobias, a prefeitura anunciou que o Amazonas possui 32 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). O Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados. No entanto, o assunto nas redes sociais toma outra perspectiva com os diferentes memes que vão surgindo.

Em sua grande maioria, o mote das postagens cômicas refere-se ao período de isolamento social, como medida para evitar o contágio do novo coronavírus. A recomendação do Ministério da Saúde (e de todos os outros) é para que todos fiquem em casa e saiam apenas em situações estritamente necessárias.

Em Manaus, 23 estabelecimentos foram fechados no último domingo (22) por descumprir o decreto assinado pelo governador Wilson Lima, que prevê a suspensão do funcionamento de bares, restaurantes e templos religiosos pelos próximos 15 dias.