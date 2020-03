Bebê de 3 meses está entre os casos confirmados de coronavírus no País

Um bebê de 3 meses de idade, do sexo masculino, de Campo Grande, é o mais recente caso confirmado de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ele é filho de um outro paciente com a doença. No total, o estado registra, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (26), 25 casos do covid-19.

Segundo a secretaria de saúde do Estado, o bebê foi contaminado por essa pessoa da família e internado com quadro estável. O caso foi notificado na segunda-feira (23) e confirmado hoje.