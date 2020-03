Brasil tem 136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus

| Foto:

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (29) balanço dos casos da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2. Os principais números são:



136 mortes

4.256 casos confirmados

3,2% é a taxa de letalidade

O balanço acrescentou 22 mortes ao total. No balanço anterior, de sábado (28), o Brasil tinha 114 mortes.

O número de casos confirmados aumentou em 352 no balanço deste domingo. Até o sábado, eram 3.094 confirmados.

A taxa de letalidade subiu de 2,8% até o sábado para 3,2% neste domingo.

Bolsonaro

Na manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro visitou comércios e feiras populares em cidades-satélite de Brasília. Novamente, o presidente do país ignorou recomendações de seu próprio ministério. Enquanto isto, manifestantes que participavam de carreata em prol do Governo Bolsonaro foram levados para uma delegacia em Belém.

Pará

As forças de segurança do Pará realizaram uma barreira de contenção na manhã deste domingo para impedir a continuidade de uma carreata em protesto contra as medidas de isolamento social impostas pelo Governo.

A Bahia confirmou neste domingo a primeira morte por coronavírus.

O total de pessoas contaminadas no mundo já chega a 666.718, com 31.196 mortes ―143.352 já foram curadas.

Espanha determinou confinamento generalizado ao ultrapassar 78 mil contágios e 6.500 mortos no país.

Itália

Neste domingo, a Itália informou ter registrado 756 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O levantamento, com 133 óbitos a menos que o apurado no sábado (889), indica redução no número de mortos pelo segundo dia consecutivo. Apesar da boa notícia, o balanço de infectados pela Covid-19 segue em alta, alcançando a soma de 97.689 pessoas. Ao todo, de acordo com a Defesa Civil, a pandemia já contabiliza 10.779 vítimas fatais no país.

França registra 292 novas mortes pelo coronavírus

As autoridades francesas informaram neste domingo que 292 pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do coronavírus | Foto: Divulgação

As autoridades francesas informaram neste domingo que 292 pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do coronavírus, elevando o número total de mortes pela doença no país para 2.606 desde o início da crise. Além disso, o número infectados é de 40.174, enquanto no sábado eram de 37.575.