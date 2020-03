LG firma parceria com o Hospital Albert Einstein contra o Covid-19

São Paulo - A LG Electronics do Brasil firmou uma parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e doará equipamentos eletrônicos aos hospitais de companha que estão sendo construídos pela prefeitura na cidade de São Paulo para atender as pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (COVID-19).

As estruturas que estão sendo construídas no estádio do Pacaembu e no Anhembi, com um total de dois mil leitos, serão administradas pelo Hospital Albert Einstein e atenderão o público exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ajudando a evitar a superlotação em hospitais da rede pública de saúde da capital paulista. Neste contexto, a LG doará notebooks modelo LG Ultra Slim, necessários para dar suporte aos processos hospitalares, como registro de pacientes, solicitações de exames, liberação de resultados, prescrição de medicamentos, entre outros, que ajudarão a garantir agilidade e segurança durante os procedimentos médicos.

Para a comunicação

Além disso, para facilitar a comunicação entre as mais de 1.000 pessoas que trabalharão nesses hospitais, a LG disponibilizará smartphones modelos LG K40S.

O Hospital Israelita Albert Einstein mantém, ainda, uma parceria com a Polícia Militar de São Paulo e a Secretária Municipal da Saúde para disponibilizar agentes de saúde na comunidade de Paraisópolis e ajudar famílias que necessitam de cuidados durante o cenário de pandemia. Para que esses profissionais possam receber o contato das pessoas da comunidade, a LG disponibilizará smartphones modelos LG K40S para as equipes de saúde. Assim, os moradores de Paraisópolis poderão entrar e contato e tirar dúvidas sem precisar buscar a unidade de saúde presencialmente, reduzindo a possibilidade de transmissão do vírus.

“Mais do que se preocupar com o cenário que estamos vivendo, a LG tem o compromisso de tentar minimizar os impactos que o novo Coronavírus tem gerado para colaboradores, parceiros de negócio e comunidades locais em todo mundo. Esta parceria é a concretização dessa união de esforços”, afirma o Vice-Presidente de Vendas da LG Electronics Brasil, Roberto Barboza.





*Com informações da assessoria