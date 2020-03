Mais um caso de bebê infectado por coronavírus no Brasil

Um bebê com menos de um ano de idade está entre os casos confirmados do novo coronavírus em Minas Gerais. A idade, a cidade e o estado de saúde da criança não foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Um bebê de 3 meses de idade , do sexo masculino, de Campo Grande, é o último caso confirmado de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ele é filho de um outro paciente com a doença.

De acordo com o último boletim divulgado pelo órgão nesta segunda-feira (30), Minas Gerais tem 261 pacientes com a covid-19. Destes, 211 têm entre 20 e 59 anos de idade, mais de 80% das confirmações. Os idosos, pacientes com mais de 60 anos, representam 17,2% dos casos.

Das 261 pacientes, 160 são homens e 101 são mulheres.