Dono de bar fechado por coronavírus é coagido por bandidos a reabrir

O dono de um bar que fechou as portas por conta da pandemia do novo coronavírus foi ameaçado por um grupo que queria a reabertura do estabelecimento. O caso aconteceu na última terça-feira, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas participaram da ameaça, que foi registrada na 61ª DP (Xerém). Os envolvidos foram detidos nesta segunda-feira e, com eles, foi apreendida uma arma de pressão usada no crime.

A casa fechou por orientação da Polícia Militar, após um decreto do governador Wilson Witzel restringir o funcionamento de bares e restaurantes. Segundo o registro de ocorrência, um grupo de pessoas ficou indignado com o fechamento do bar e decidiu pressionar o proprietário do comércio a reabrir.

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento da ameaça. No vídeo, é possível ver dois homens escondidos sob capas de chuva e toucas ninja. Um deles carrega uma arma de pressão de cano longo, similar a uma arma de fogo.