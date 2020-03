Exames da OAB são suspensos devido o coronavírus no País

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou nesta segunda (30) a suspensão das duas próximas provas do Exame de Ordem devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão suspende os cronogramas dos exames de número 32 e 33, cujos editais seriam divulgados nos dias 1º de abril e 10 de agosto, respectivamente.

O adiamento não atinge o 31º Exame, que está mantido. A segunda fase da prova prático-profissional será realizada dia 31 de maio deste ano.

Segundo a OAB, outras informações sobre os novos cronogramas das provas adiadas serão divulgadas posteriormente.