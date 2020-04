Vídeo mostra estuprador arrastando jovem encontrada morta horas depois

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem agarra a jovem pelo pescoço | Foto: Reprodução





A polícia procura por um assassino que estuprou e matou uma jovem de 24 anos na zona leste de São Paulo.

Francisca Amanda da Costa Silva foi encontrada por PMs caída na calçada, sem vida e seminua, na avenida Mateo Bei, em São Mateus, no domingo (29).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem agarra a jovem pelo pescoço e coloca um pano no nariz dela. Depois, ele leva a vítima para o fundo de um comércio, onde praticou o crime.

Segundo informações do B.O (Boletim de Ocorrência), Francisca foi encontrada com a roupa íntima na altura do tornozelo e com a própria calça entrelaçada no pescoço.

O caso foi registrado no 49º Distrito Policial, mas será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Veja a reportagem | Autor: SBT Notícias