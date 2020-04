Moro diz que coronavírus não pode ser usado para soltar criminoso

Por risco de coronavírus, alguns presos foram liberados para prisão domiciliar | Foto: Divulgação

Em publicação no Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que "o coronavírus não pode ser usado como subterfúgio para soltar qualquer criminoso". Pronunciamento foi realizado nesta segunda-feira (30).

"Não podemos enfrentar junto com a epidemia do coronavírus uma crise na segurança pública", afirmou Moro. "É preciso, com todo o respeito, que os magistrados examinem os casos individuais e limitem as solturas a necessidades demonstradas".

Por risco de coronavírus, alguns presos foram liberados para prisão domiciliar. É o caso do ex-deputado federal Eduardo Cunha e do ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), José Maria Marin.

Veja a publicação

Post feito no Twitter | Foto: Reprodução