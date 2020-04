Brasil registra aproximadamente 10 mil casos de Covid-19 e 359 mortes

Subiu para 9.056 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. O número de óbitos também aumentou, agora são 359. A maior parte está em São Paulo, que concentra 219 mortes e lidera a lista nacional com 4.048 casos confirmados da doença. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 14h desta sexta-feira (3). N

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todos os estados brasileiros já têm casos confirmados da doença.

Até o momento, apenas os estados do Acre, Amapá, Roraima e Tocantins não têm mortes confirmadas por coronavírus.



Amazonas

Na última sexta (3), o Amazonas registrou 12 mortos por Covid-19 e 260 casos confirmados da doença. No Hospital Delphina Aziz, onde o Governo do Amazonas instalou a base de enfrentamento ao novo coronavírus no Estado, foi instalado um contêiner frigorífico para armazenar corpos . Um segundo contêiner também será instalado nos próximos dias no mesmo hospital, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde neste sábado (4).

Em coletiva online na última sexta, o secretário da Susam, Rodrigo Tobias, avaliou que a saúde pública do Amazonas pode entrar em colapso nos próximos dias.

“Nosso sistema de saúde é limitado. Estamos tratando de uma pandemia. Não temos leitos suficientes. O Governo do Estado tem adquirido leitos e respiradores. Temos feito de tudo, mas o colapso pode acontecer sim, domingo, segunda, não sabemos. Se as pessoas não respeitarem as orientações de ficar em casa, o vírus vai se propagar”, enfatizou Tobias.

Atualização dos casos

Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e permite uma análise do comportamento do vírus com o passar do tempo, além de um gráfico de dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.

A plataforma está disponível para livre acesso no endereço: covid.saude.gov.br

