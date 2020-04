Defensores e procuradores do Rio doam cestas básicas para 700 famílias

Rio de Janeiro - Uma campanha de defensores públicos, procuradores do estado e movimentos da sociedade civil do Rio de Janeiro arrecadou R$ 80 mil que serão usados para comprar cestas básicas, com alimentos e itens de higiene que serão doadas a 700 famílias de comunidades carentes do Grande Rio. A ideia é auxiliar famílias que estejam em situação de vulnerabilidade econômica devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Os mais pobres estão sendo mais impactados, pois não dispõem de poupança e perderam o acesso à renda. Se as pessoas que dispõem de reservas financeiras utilizarem parte delas para garantir as necessidades básicas dos mais vulneráveis, podemos evitar uma catástrofe social e econômica. Nosso desafio agora é aumentar o número de doações para alcançarmos mais pessoas", explica o defensor público e psicólogo Daniel França.

As doações começaram ontem (3) por duas comunidades da zona sul da cidade do Rio de Janeiro: Ladeira dos Tabajaras e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, onde 160 famílias receberam alimentos. Outras cerca de 550 famílias de nove comunidades também serão beneficiadas.

Além das comunidades da zona sul, são alvos da campanha Santo Amaro, Chapadão, Rio das Pedras e Morro do Banco (no Rio de Janeiro), Vila Ipiranga (em Niterói), Jardim Catarina (em São Gonçalo), Km 32 (em Nova Iguaçu), Beira-Mar (em Duque de Caxias) e Guaraciaba (em Belford Roxo).

A campanha, chamada de Conexão Solidária, é organizada pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Adperj), pela Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pela Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro (Aperj).

Estão previstas outras fases da campanha, que deve ser realizada enquanto durar a pandemia. Mais informações sobre como doar, através do e-mail ou do Instagram.

Doações para taxistas

A prefeitura iniciou hoje (4) a distribuição de cestas básicas para taxistas auxiliares com mais de 60 anos. A retirada das cestas está sendo feita no portão D do Riocentro e a distribuição será feita de acordo com a primeira letra do nome. Hoje por exemplo, são os taxistas cujos nomes começam com A, B e C.

Os demais nomes, seguem a seguinte ordem: domingo, dia 5 (letras D, E, F, G, H e I), segunda-feira, dia 6 (letras J e K), terça-feira, dia 7 (letras L, M, N e O) e quarta-feira, dia 8 (letras P, R, S, T, U, V, W e Z).

Para receber a cesta, o taxista tem que apresentar o Cartão de Identificação de Auxiliar de Transporte (Ciat), além de documento oficial com foto.