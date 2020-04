Ministro Mandetta anuncia que fica, após crise com Bolsonaro

| Foto:









BRASÍLIA — O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na noite desta segunda-feira (6) que continua no cargo. A declaração foi dada após o presidente Bolsonaro cogitar substituí-lo.

Ambos entraram em choque, em razão de orientações divergentes no enfrentamento ao novo coronavírus, que já matou 553 pessoas no país. Mandetta é favor do isolamento total em que todas as pessoas devem ficar de quarentena para não espalhar o vírus, já Bolsonaro considera que apenas idosos e grupos de riscos permaneçam em casa, para que a economia posso girar.

"Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho. Ficaram com a cabeça avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Gente aqui dentro limpando gavetas. Até as minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome: Covid-19", disse o ministro.

Solavancos

O ministro destacou ainda, ao lado de cinco secretários, que continua na pasta e afirmou que o trabalho de sua equipe começou nesta semana com "mais um solavanco", sem citar diretamente a instabilidade no cargo. " Infelizmente, começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz pra poder conduzir. Enquanto essa paz tiver colocada, a gente conta com a colaboração dos órgãos de imprensa, eu não atendi nenhum de vocês nem ontem nem hoje durante o dia, foram milhares de centenas de pedidos, então eu só espero que a gente possa aqui, com essa equipe, nós vamos atravessar, nós vamos trabalhar", afirmou.

Críticas não construtivas

Mandetta também reclamou de críticas que não são construtivas: "Gostamos da crítica construtiva, o que temos muita dificuldade é quando em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. Isso, não preciso traduzir, vocês sabem, tem sido uma constante".

Mandetta disse que o trabalho da pasta é técnico, e que ele é apenas o porta-voz disso. Ele afirmou que a pasta procurou dar voz à ciência aos especialistas. " Nesse um ano e quatro meses, este Ministério da Saúde se organizou enquanto uma equipe de trabalho técnica. Tudo o que foi feito neste momento e neste episódio corona é um trabalho do qual eu sou apenas um porta-voz",disse Mandetta.

O foco é na ciência, diz ministro

Ao falar que a pasta continua empenhada em apoiar pesquisas em busca de remédios, inclusive sobre cloroquina, Mandetta destacou, porém, que é preciso se basear em ciência e pediu que se esqueçam de "barulhos": " Ciência, ciência. Não vamos perder o foco: ciências, disciplina, planejamento, foco. Não perca. Esses barulhos que vêm ao lado, esquece.

Falando sobre o coronavírus, e não sobre o vaivém de declarações de Bolsonaro, Mandetta disse que é difícil trabalhar: " É muito difícil trabalhar nesse sistema, em que a gente não sabe ao certo como vai ser o próximo dia, a próxima semana".

Equipe sai junto, se sair

Mandetta disse que, quando deixar o ministério, vai sair junto com sua equipe. "Vocês do Ministério da Saúde que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando para fazer choro, cantos, bater panela, vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo enquanto eu estava lá [no Planalto]. Não é para parar, enquanto eu não falar para parar. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos e quando eu deixar o ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha, mas nós vamos sair juntos.

O ministro agradeceu a alguns músicos que fizeram shows por meio de lives no fim de semana: "Agradeço Jorge e Mateus, a Xande do Avião, por terem veiculado nas suas lives no fim de semana a mensagem de que o show não pode parar, mas a aglomeração, essa tem que parar".

Dia duro para Mandetta

Mandetta disse que o dia foi "muito duro" e admitiu que ficou "apreensivo", embora não tenha entrado em detalhes sobre o desgaste sofrido ao longo do dia com a demissão dada como certa pelo Palácio.

Mandetta teve apoio político. Foi recebido por parlamentares ligados à Saúde, como Carmem Zanotto, pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Willames Freire, e servidores do Ministério da Saúde no auditório onde ocorreu o pronunciamento à imprensa. Chegou sob aplausos, mas brincou que não havia motivos para tal:



Davi Alcolumbre e Dias Toffoli agiram para nao haver demissão

Os presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli entraram no circuito para tentar impedir a demissão de Mandetta. Alcolumbre ligou para o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) dizendo que, caso a demissão fosse concretizada, a relação do governo com o Parlamento "ficaria muito difícil".



Já Toffoli, atuou em duas frentes: fez chegar ao Palácio do Planalto que demissão de Mandetta, neste momento, seria muito mal recebida não só pela corte, mas por diversos setores da sociedade; e trabalhou para que o ministro da Saúde também fizesse algum gesto de harmonia em relação ao presidente.