Funai terá R$ 10 milhões a mais para ações de combate ao coronavírus

A Fundação Nacional do Índio (Funai) terá um aporte de R$ 10 milhões para ações de combate ao novo coronavírus nas aldeias. O repasse foi autorizado pela Medida Provisória nº 942.

O montante será utilizado para diferentes fins, como a compra emergencial de alimentos para áreas de extrema vulnerabilidade social, o deslocamento de equipes às Frentes de Proteção de povos indígenas isolados e de recente contato, bem como aquisição de veículos e embarcações para viabilizar o transporte de servidores até as aldeias e de indígenas até as unidades de saúde.

A pedido da presidência da Funai, as 39 unidades descentralizadas do órgão já fizeram o levantamento das necessidades de cada região. Os recursos serão empregados de acordo com o mapeamento.

O órgão também está articulando, junto a outros setores do governo, a distribuição de cestas básicas a indígenas de diferentes regiões do país. O objetivo é garantir a segurança alimentar dessas populações em meio à pandemia da covid-19. O governo federal trabalha nos últimos ajustes da medida, a ser anunciada nos próximos dias.

Saiba mais sobre o coronavírus: