Vídeo: mulher mata o marido com tiro na cabeça após discussão

Josiane matou o marido com um tiro | Foto: Reprodução





Uma mulher de 26 anos foi presa após matar o marido com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no bairro Ipanema, em Viana, município no Espírito Santo.

Josiane Martins Chagas e Lucas Santos Silva estavam juntos há dez anos e têm um filho. À polícia, a mulher disse que o rapaz havia cometido suicídio, mas depois confessou o delito e entregou a arma.

De acordo com a mãe da vítima, o casal brigou na noite em que tudo aconteceu. Ela está presa e vai responder por homicídio.

Veja a reportagem do SBT Notícias:

| Autor: SBT Notícias