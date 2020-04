Governo fecha com empresa brasileira para aquisição de respiradores

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou nesta quarta-feira (8), em coletiva de imprensa diária do Governo Federal, a respeito do novo coronavírus (Covid-19), que fechou o primeiro contrato com empresa brasileira para aquisição e entrega de mais respiradores.

"É o equipamento mais sensível da complexidade mais alta. Nós não queremos que as pessoas necessitem, procuramos alternativas para evitar mas, caso necessitem, precisamos ter uma perspectiva", informou.

Segundo ele, o Governo Federal materializou uma ação complexa para fazer a indústria nacional disparar uma produção de respiradores em tempo reduzido. Indústrias brasileiras de outras áreas e bancos se uniram em uma força-tarefa para que o Brasil possa ter um número suficiente de respiradores.

"Temos basicamente 4 empresas que produziam uma pequena quantidade de respiradores com capacidade de produção bem limitada. Uma delas tinha capacidade de produzir em torno de 500 respiradores até o fim do ano e conseguimos recursos, com parceria com indústria de outras áreas, e agora a empresa tem expectativa de entregar 6.500 em 90 dias", disse o ministro.

O ministro também informou que 499 mil teste rápidos já foram distribuídos aos estados. Além disso, Mandetta afirmou que o Governo Federal receberá doação de 30 tomógrafos para o SUS, para ajudar a identificar lesões nos pulmões. “O edital será preparado com os condicionantes para que os hospitais possam se candidatar a receber esses aparelhos”, completou.

Durante a coletiva, Mandetta falou sobre o programa "O Brasil Conta Comigo", que objetiva fortalecer o enfrentamento ao coronavírus com o apoio excepcional e temporário de profissionais e alunos da área de saúde. O ministro informou que mais de 664 mil profissionais de saúde e 89 mil estudantes já se inscreveram.

"Isso não é obrigatório, é profissional de saúde que entende, que está bem que tem cabeça e físico bom. Não estamos falando de convocação.

O Ministério da Saúde ainda informou que mais de 85% dos municípios brasileiros não tem nenhum caso confirmado nem de Covid-19 nem de síndrome respiratória aguda.

*Com informações da assessoria