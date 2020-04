Bebê de 4 dias morre em decorrência de coronavírus

A pasta não informou se a criança nasceu com problemas respiratórios | Foto: Nauro Júnior / Agencia RBS

Um bebê recém-nascido diagnosticado com coronavírus morreu na terça-feira (7) em Natal. Com apenas quatro dias de vida, a criança é vítima mais jovem da Covid-19 no Brasil.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte, a criança nasceu prematura no dia 3 de abril, com 30 semanas de gestação e apresentou insuficiência respiratória, o que o levou a ficar internado na UTI neonatal.

A mãe do bebê também deu entrada no hospital com quadro de diabetes e hipertensão. Ela chegou a ser testada para o novo coronavírus, mas aguarda o resultado em isolamento domiciliar.

A pasta não informou se a criança nasceu com problemas respiratórios ou se adquiriu em decorrência da doença. O estado do Rio Grande do Norte registra 11 mortes pelo Sars-Cov-2.