Mandetta diz que país vai pagar preço da redução do isolamento social

Manaus - “Esse vírus adora aglomeração”, disse o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, por meio da sua rede social, em reação ao afrouxamento de estados e municípios em relação às medidas de isolamento social adotadas desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, para conter o avanço da doença, que até esta quinta-feira (9) já fez mais de 941 vítimas de um total de 17.857 casos confirmados.

Ministro Mandetta disse que já viu nos últimos dias maior número de pessoas pelas ruas | Foto: Reprodução

Para Mandetta, na próxima semana o país verá o resultado das ações contrárias ao isolamento social, no momento em que o Brasil já saiu do status de contaminação comunitária para o de aceleração descontrolada. “Vamos colher os frutos da difícil redução da mobilidade social”, determinada por estados e municípios nas últimas duas semanas.

Aceleração descontrolada

O ministro que tem pedido o reforço das medidas de distanciamento social, disse na sua rede social que “hoje eu vi que o pessoal começou a andar mais, vamos pagar esse preço ali na frente. Esse vírus adora aglomeração, adora contato, adora que as pessoas achem que ele é inofensivo. E aí, as cidades podem pegar a transmissão sustentada [ou comunitária]”, ressaltou Mandetta, maior defensor do isolamento social horizontal no país.

Próximo de mil mortos

Na quinta-feira (9), o número de mortes decorrentes do novo coronavírus totalizou 941, segundo atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. O resultado marcou um aumento de 17% em relação a quarta-feira (8), quando foram registrados 800 óbitos.

O estado do Amazonas é o quinto com o maior volume de pessoas mortas por influência da Covid-19. A lista é liderada pelo Estado de São Paulo que concentra o maior número, com mais da metade do número de mortes (495). O estado é seguido por Rio de Janeiro (122), Pernambuco (56), Ceará (55) e Amazonas (40).

O Ministério da Saúde Aponta que já foram registradas mortes no Paraná (22), Bahia (19), Santa Catarina (17), Minas Gerais (15), Distrito Federal (13), Maranhão (12), Rio Grande do Sul (12), Rio Grande do Norte (11), Goiás (7), Pará (7), Paraíba (7), Espírito Santo (6), Piauí (6), Sergipe (4), Alagoas (3), Mato Grosso do Sul (2), Amapá (2), Acre (2), Mato Grosso (2), Rondônia (2) e Roraima (1).