Azul inicia venda de voos operados pela TwoFlex

Manaus - Após a aprovação do acordo comercial pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a Azul e a TwoFlex iniciam hoje as vendas de passagens para três rotas domésticas. Com o acordo de compartilhamento de voos, as primeiras cidades beneficiadas pela parceria serão Manaus, Maués (AM), Parintins (AM), Cuiabá, Tangará da Serra (MT), Juína (MT), Água Boa(MT) e São Félix do Araguaia (MT). Os Clientes já podem acessar os canais oficiais de venda da Azul e da TwoFlex para adquirir bilhetes para voos a partir desta terça-feira (14).

As operações, que já fazem parte da malha regular de voos da TwoFlex, serão cumpridas com as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan, um turboélice regional monomotor com capacidade para nove passageiros. Aos poucos, a expectativa da Azul é de estender o acordo para as outras mais de 30 cidades regionais que contam com a operação da TwoFlex.

Com a parceria de compartilhamento de voos, a conectividade das duas empresas se torna ainda maior e os Clientes das duas companhias terão mais opções de destinos, comodidade e excelência no transporte aéreo. Além disso, quem viajar em uma dessas rotas terá a possibilidade de emitir um bilhete único e realizar o despacho de bagagem até o destino final.

Em Manaus e Cuiabá, duas das capitais cidades brasileiras contempladas nesta primeira fase do acordo, os Clientes terão acesso à toda malha da Azul. Na capital amazonense, a companhia tem cerca de onze voos diários para nove destinos, enquanto em Cuiabá a oferta é de cerca de 26 ligações por dia para 17 diferentes cidades.

Além da oferta de assentos para passageiros, Azul e TwoFlex já trabalham em conjunto no fretamento de aviões cargueiros. Das 17 aeronaves Caravan da frota, três são exclusivamente dedicadas a essa função. Com serviço regular de passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil, a TwoFlex atua em apenas três cidades regionais que também são servidas pela Azul.

