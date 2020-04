Noiva casa em hospital para que pai assista cerimônia antes de morrer

Momento do casamento no hospital | Foto: Divulgação

São Paulo - No último dia 5 de abril, a jovem Gabriela Palheta, de apenas 22 anos, casou com seu noivo, Thalles Tonini, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. A união chamou atenção nas redes sociais por ter acontecido dentro do quarto onde estava internado o pai da noiva, Glauco Palheta, de 56 anos, que estava em estágio terminal de câncer. Além dele, também acompanharam a cerimônia os pais dos noivos, um pastor que fez a celebração, e um dos padrinhos, que tocou a música de entrada da noiva.

Ao som da música "Pieces", Gabriela entrou acompanhada do pai, que estava na cama do hospital, empurrada por uma enfermeira. Um dia após a celebração, o piloto de avião Glauco não acordou mais. "O melhor de tudo isso foi ele poder ter participado e ficado tão feliz em me casar. Eu sei que ele estava só esperando isso para descansar" escreveu a moça nas redes sociais.