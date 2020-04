Atirador mata ao menos 16 pessoas no Canadá

O atirador foi morto a tiros após uma perseguição de 12 horas | Foto: John Morris/Reuters

Um homem de 51 anos foi morto pela polícia após realizar um ataque a tiros que deixou ao menos 16 mortos na cidade costeira de Portapique, na província da Nova Escócia, no Canadá. Uma das vítimas era uma policial.

De acordo com informações da polícia canadense, o atirador foi morto a tiros após uma perseguição de 12 horas que teve início na noite de sábado e terminou na manhã de domingo. Moradores locais foram alertados sobre o ataque pela polícia, que pediu para que se trancassem nos porões enquanto o atirador não fosse preso. A cidade está em quarentena assim como o resto do país devido à pandemia do novo coronavírus.

O autor do crime foi identificado como Gabriel Wortman. A polícia acredita que ele tenha planejado os primeiros alvos, mas depois começou a atacar pessoas aleatoriamente.

Além da policial morta, um policial ficou ferido. Várias vítimas foram encontradas dentro e fora de uma casa em Portapique.

Tiroteios em massa são relativamente raros no Canadá. A letalidade do ataque provocou reações das autoridades locais.

"Este é um dos atos de violência mais insensatos na história da nossa província", disse o governador Stephen McNeil.

"Meus sentimentos estão com todas as pessoas afetadas por essa terrível situação", lamentou o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau.

O massacre deste fim de semana é o pior já registrado no país em 30 anos. Até então, o ataque a tiros mais mortal do Canadá havia ocorrido em 1989, quando um atirador matou 14 alunas de uma escola politécnica de Montreal.