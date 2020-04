Distribuidora oferece consultas médicas online para caminhoneiros

As consultas começaram na última quinta-feira (16) | Foto: Reprodução/ Estadão

Brasil - A BR Distribuidora anuncia uma ação de realização de consultas médicas online e gratuitas para mais de 16 mil caminhoneiros cadastrados no cartão caminhoneiro, que a BR disponibiliza em parceria com a Dasa, empresa de medicina diagnóstica, Rede Ímpar de Hospitais e a GSC Integradora de Saúde.

De acordo com a ação, o objetivo é a preservação da saúde e bem-estar desses "parceiros da sociedade" que, muitas vezes, não têm tempo para se cuidarem. As consultas começaram na última quinta-feira (16), dando aos motoristas a oportunidade de, em caso de necessidade ou mal estar, incluindo sintomas ligados ao Covid-19, contar remotamente com orientação médica especializada, sem precisar se deslocar a uma unidade de saúde.

A distribuidora adquiriu mais de 13 mil teleconsultas, porém, a cada 10 mil aquisições por um parceiro, a Dasa, a Rede Ímpar de Hospitais e a GSC Integradora de Saúde promovem um incentivo, doando mais 2,5 mil. De acordo com o CEO da BR, Rafael Grisolia, o público caminhoneiro é de extrema importância para a organização. "Esses profissionais são fundamentais para a sociedade e para a cadeia produtiva da distribuição de combustíveis e outros produtos que movem a economia nacional. Merecem todo o nosso reconhecimento e apoio.", diz Grisolia.

A teleconsulta é um importante aliado no combate à pandemia, pois com a triagem virtual é possível evitar que o paciente saudável ou com sintomas leves se desloque para um hospital, evitando a disseminação da COVID-19.

Para quem já tem o Cartão Caminhoneiro Petrobras, basta acessar, em caso de necessidade, o site que será possível realizar uma consulta pelo CPF cadastrado. Para quem ainda não aderiu ao programa e tem interesse em contar com este benefício, o caminho é se inscrever e seu CPF será inserido na ferramenta.

"Com o surgimento da Covid-19 disponibilizamos a teleconsulta para operadoras de saúde, empresas, ONGs e demais parceiros. Nosso time de médicos faz a consulta por vídeo, facilitando o acesso do paciente e evitando a ida desnecessária aos hospitais e pronto socorros", diz Ana Elisa Siqueira, CEO da GSC.

Além da orientação on-line de saúde, a BR traz ainda uma outra iniciativa voltada para o público caminhoneiro. A empresa irá fornecer diesel para quem abastecer utilizando o Cartão (cash back de 10% sobre o volume abastecido) como apoio para que eles possam rodar mais e economizar. O benefício será oferecido durante o período da ação (30 dias), limitado a 200 litros por usuário.

Grisolia destaca ainda que a proposta é disponibilizar frascos de álcool em gel para 25 caminhoneiros por dia, em cada posto, no período de 15 dias, contemplando mais de oito mil caminhoneiros. Ele lembra que a Rede Siga Bem também está incentivando a distribuição de refeições para os profissionais das estradas e vários postos já aderiram a ideia. Além da quentinha, o caminhoneiro recebe um kit de higiene pessoal e pode tomar banho ou pernoitar gratuitamente. "Só nessa primeira fase serão mais de 60 mil quentinhas fornecidas", confirma.

*Com informações da assessoria.